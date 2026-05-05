Les sursauts gamma : des premières étoiles aux ondes gravitationnelles – Les Sidérales, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris

Les sursauts gamma : des premières étoiles aux ondes gravitationnelles – Les Sidérales Mardi 2 juin, 18h30 Les Étincelles du Palais de la découverte

5,50 € – Tarif mobilité durable : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T21:30:00+02:00

Les sursauts gamma sont les phénomènes les plus énergétiques de l’univers, libérant en quelques secondes autant d’énergie que le Soleil durant toute son existence. Ces jets proches de la vitesse de la lumière permettent d’explorer des conditions physiques extrêmes et de sonder le gaz invisible des galaxies. Susanna Diana Vergani partagera sa passion et les avancées scientifiques liées à ces phénomènes fascinants.

Au programme :

> 18h30 : Accueil et observation du soleil si la météo le permet

> 19h – 21h : 2 groupes se succèdent, l’un commence par la conférence, l’autre par la séance au planétarium puis les 2 groupes échangeront.

Conférence de Susanna Diana Vergani (1h) Directrice de Recherche CNRS au Laboratoire d’étude de l’Univers et des phénomènes eXtrêmes (LUX) de l’Observatoire de Paris-PSL.

Séance de planétarium (1h) dédiée aux principaux phénomènes observables de 2026 avec un focus sur l’éclipse totale de soleil du 12 août 2026.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-etincelles.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

Soirée astronomie avec la participation de Susanna Diana Vergani, Directrice de Recherche CNRS au Laboratoire d’étude de l’Univers et des phénomènes eXtrêmes (LUX) astronomie planétarium