Croisières DiscoDisco tous les mardis de l’été sur la Seine ! JARDIN TINO ROSSI PARIS

À bord, c’est 3h de croisière musicale face aux monuments les plus iconiques de Paris (Notre-Dame, la Tour Eiffel, le Louvre, la Statue de la Liberté…), portées par un line-up 100% paritaire de plus de 20 collectifs et DJs locaux – de Boogie Frizzante à FIP Squad en passant par Donna Gibson, Écran Total, Maabdi ou encore The Disco Express.

Une fois à quai, la soirée se prolonge avec le disco club en accès libre jusqu’à 1h du matin. Dress code assumé : flashy, pailleté, frangé, vintage ou futuriste – l’extravagance est à l’honneur.

Infos pratiques:

4 Quai Saint-Bernard, Jardin Tino Rossi – Paris 5e

Embarquement dès 19h00 | Croisière 20h30–22h30 | Disco club 22h30–01h00

Croisière + Disco Club à partir de 9,90€ | Disco Club seul : gratuit (entrée dès 22h30)

L’été parisien va vibrer au rythme du disco.



Dure Vie & BonjourBonsoir ont le plaisir de vous annoncer le retour des Croisières DiscoDisco pour l’été 2026 – rendez-vous devenu incontournable de la scène estivale parisienne, tous les mardis sur la Seine, du 2 juin au 8 septembre.

Du mardi 02 juin 2026 au mardi 08 septembre 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-09T01:59:59+02:00

Date(s) :

JARDIN TINO ROSSI 4 quai Saint Bernard 75005 PARIS

https://www.instagram.com/discodiscoparis/



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