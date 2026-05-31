Les Tablées, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne
Les Tablées, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
Les Tablées Vendredi 19 juin, 19h00 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:50:00+02:00
Fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:50:00+02:00
Trois personnages que tout oppose relèvent un défi audacieux : réussir un repas nourri de leurs différences. Discussions, éclats de rire, gestes chorégraphiés… Une heure plus tard, la table est dressée et le repas devient une fête à partager ensemble. À consommer sans modération…
Places limitées
Tout public
Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Trois personnages que tout oppose relèvent un défi audacieux : réussir un repas nourri de leurs différences.
© Nicolas Ferrand
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