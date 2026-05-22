Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Place du Château Mortain-Bocage

Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Place du Château Mortain-Bocage

Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Place du Château Mortain-Bocage jeudi 6 août 2026.

Lieu : Place du Château

Adresse : Mortain

Ville : 50140 Mortain-Bocage

Département : Manche

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Mortain-Bocage

Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir

Place du Château Mortain Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Soirée conviviale et festive avec le concert en plein-air du groupe La Jarry . Ce groupe de rock français formé en 2000 à Orléans, fête ses 25 ans. Un groupe important dans le monde du rock. Restauration rapide et buvette sur place. Gratuit. RV sur la place du château. Annulation en cas de forte pluie.   .

Place du Château Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 81 35 16 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir

L’événement Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-05-22 par OT MSM Normandie

À voir aussi à Mortain-Bocage (Manche)