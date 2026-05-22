Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Place du Château Mortain-Bocage
Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Place du Château Mortain-Bocage jeudi 6 août 2026.
Mortain-Bocage
Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir
Place du Château Mortain Mortain-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Soirée conviviale et festive avec le concert en plein-air du groupe La Jarry . Ce groupe de rock français formé en 2000 à Orléans, fête ses 25 ans. Un groupe important dans le monde du rock. Restauration rapide et buvette sur place. Gratuit. RV sur la place du château. Annulation en cas de forte pluie. .
Place du Château Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 81 35 16 24
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English : Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir
L’événement Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-05-22 par OT MSM Normandie
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