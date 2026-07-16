Les Tambours du Bronx, La Loco, Quimperlé
vendredi 25 septembre 2026 · La Loco · Quimperlé
Informations pratiques
Les Tambours du Bronx Vendredi 25 septembre, 20h00 La Loco Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T03:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T03:00:00+02:00
20h00-03h00
La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé
️ PAF : prévente 24€ J-7= 28€
Les Tambours du Bronx est un groupe français de percussions industrielles. Plus qu’un simple groupe, ils sont une force collective, où des individualités hors du commun se confrontent, se combinent, s’unissent et s’affrontent.
Leur musique est une fusion explosive de gestes et fièvre, de chorégraphies puissantes, de tempos électrisés, de voix transformées en cris, et d’une cohésion violemment esthétique mêlant puissance et harmonie.
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La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« data »: {« author »: « Les Tambours Du Bronx », « cache_age »: 86400, « description »: « Extrait du DVD des Tambours Du Bronx « FUKUSHIMA MON AMOUR » – Sortie le 10 Octobre 2011nnRetrouvez Les Tambours du Bronx sur:nhttps://www.facebook.com/LesTamboursDuBronxnhttps://www.instagram.com/LesTamboursDuBronxnhttp://www.tamboursdubronx.com », « type »: « video », « title »: « Les Tambours Du Bronx – DELIRIUM », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/N2LINU3bt20/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=N2LINU3bt20 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPdAB8ger9YqESZUdBDjfJA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
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20h00-03h00
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