LES TAMBOURS DU BRONX SIDILARSEN LA RAYONNE Villeurbanne

LES TAMBOURS DU BRONX SIDILARSEN Début : 2026-12-05 à 19:30. Tarif : – euros.

Les Tambours du Bronx vont faire trembler la scène et les murs de la Rayonne le samedi 5 décembre 2026 ! Entre puissance rythmique et énergie brute, le collectif de percussionnistes vous fera vibrer jusque dans les tripes ! Et pour ouvrir le bal : SIDILARSEN qui, après un Olympia à Paris revient dans les contrés Lyonnaises pour présenter son nouvel album « Que La Lumière Soit » avec un show toujours aussi explosif !

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69