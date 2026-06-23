Lannion

Les Tardives

Quai d’Aiguillon Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:30:00

fin : 2026-08-07 23:45:00

Date(s) :

2026-08-07

Événement intergénérationnel et gratuit, le Festival des Tardives vous attend pour sa 29e édition ! Chaque soir, retrouvez des animations, des arts de la rue, une initiation à la danse bretonne, un fest-noz et un concert.

De 17:30 à 20:30 La station de transition et d’écologie pratique des jeux, des activités, des rencontres pour s’amuser et trouver de bonnes idées !

De 19:40 à 20:40 Une initiation à la danse bretonne par le Centre Culturel Breton.

– 17:30 à 18:00 / 19:00 à 19:30 / 22:00 à 22:30 Électro de Rue Fanfare Électro Jazz

– 18:00 à 19:00 Madame Zaza, diseuse de belles aventures Cie du 7e Tiroir Arts de rue Stand up forain et théâtre d’objets

– 20:45 à 22:00 Blue Glaz Fest-Noz Polyphonie bretonne

– 22:30 à 23:45 Fleuves (La Criée) Fest-Noz Transe collective .

Quai d’Aiguillon Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les Tardives Lannion a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose