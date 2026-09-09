Les taureaux dans les rues Feria du riz Arles
vendredi 11 septembre 2026 · Arles
Informations pratiques
Arles
Les taureaux dans les rues Feria du riz
Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
La feria, c’est aussi dans la rue ! Abrivados, bandidos, encierros ou capeas autant d’animations taurines qui rythmeront votre week-end taurin.
Programme
Vendredi 11 septembre
– 20h Bandido Trinquetaille (rue André-Benoît / avenue de la Gare Maritime)
Samedi 12 septembre
– 10h Taureau paille boulodrome Lamartine
– 11h Capea aux arènes portatives, place de la Croisière
– 13h Taureau piscine boulodrome Lamartine
– 14h30 Vaches emboulées pour les amateurs aux arènes portatives, place de la Croisière
– 20h Festival de bandido Boulevard des Lices
Dimanche 13 septembre
– 10h Taureau paille boulodrome Lamartine
– 11h Vaches emboulées pour les amateurs aux arènes portatives, place de la Croisière
– 13h Abrivado Boulevard des Lices
– 14h30 Grande capea de l’École taurine d’Arles aux arènes portatives, pl. de la Croisière
– 20h Bandido finale Boulevard des Lices .
Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20
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English :
The feria is also in the street! Abrivados, bandidos, encierros or capeas: so many bullfighting activities that will give rhythm to your bullfighting weekend.
L’événement Les taureaux dans les rues Feria du riz Arles a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Arles
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