Informations pratiques

Arles

Les taureaux dans les rues Feria du riz

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

La feria, c’est aussi dans la rue ! Abrivados, bandidos, encierros ou capeas autant d’animations taurines qui rythmeront votre week-end taurin.

Programme



Vendredi 11 septembre

– 20h Bandido Trinquetaille (rue André-Benoît / avenue de la Gare Maritime)



Samedi 12 septembre

– 10h Taureau paille boulodrome Lamartine

– 11h Capea aux arènes portatives, place de la Croisière

– 13h Taureau piscine boulodrome Lamartine

– 14h30 Vaches emboulées pour les amateurs aux arènes portatives, place de la Croisière

– 20h Festival de bandido Boulevard des Lices



Dimanche 13 septembre

– 10h Taureau paille boulodrome Lamartine

– 11h Vaches emboulées pour les amateurs aux arènes portatives, place de la Croisière

– 13h Abrivado Boulevard des Lices

– 14h30 Grande capea de l’École taurine d’Arles aux arènes portatives, pl. de la Croisière

– 20h Bandido finale Boulevard des Lices .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

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English :

The feria is also in the street! Abrivados, bandidos, encierros or capeas: so many bullfighting activities that will give rhythm to your bullfighting weekend.

L’événement Les taureaux dans les rues Feria du riz Arles a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Arles