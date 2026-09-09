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AGENDA · Arles

Les taureaux dans les rues Feria du riz Arles

vendredi 11 septembre 2026 · Arles

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Différents lieux de la commune
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Arles

Les taureaux dans les rues Feria du riz

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-11

La feria, c’est aussi dans la rue ! Abrivados, bandidos, encierros ou capeas autant d’animations taurines qui rythmeront votre week-end taurin.
Programme

Vendredi 11 septembre
– 20h Bandido Trinquetaille (rue André-Benoît / avenue de la Gare Maritime)

Samedi 12 septembre
– 10h Taureau paille boulodrome Lamartine
– 11h Capea aux arènes portatives, place de la Croisière
– 13h Taureau piscine boulodrome Lamartine
– 14h30 Vaches emboulées pour les amateurs aux arènes portatives, place de la Croisière
– 20h Festival de bandido Boulevard des Lices

Dimanche 13 septembre
– 10h Taureau paille boulodrome Lamartine
– 11h Vaches emboulées pour les amateurs aux arènes portatives, place de la Croisière
– 13h Abrivado Boulevard des Lices
– 14h30 Grande capea de l’École taurine d’Arles aux arènes portatives, pl. de la Croisière
– 20h Bandido finale Boulevard des Lices   .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The feria is also in the street! Abrivados, bandidos, encierros or capeas: so many bullfighting activities that will give rhythm to your bullfighting weekend.

L’événement Les taureaux dans les rues Feria du riz Arles a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Arles

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