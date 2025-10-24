Les Téméraires Gare du Midi Biarritz

Les Téméraires

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

1894, l’Affaire Dreyfus divise la France. Un capitaine est accusé d’espionnage et déclaré coupable. En plein succès littéraire et contre l’avis de son éditeur, Zola enquête sur le cas Dreyfus. Depuis son studio de cinéma, Méliès, lui, s’engage à dénoncer un mensonge d’Etat. Malgré les menaces et soutenus par leurs femmes, l’un écrit l’article le plus connu de l’histoire, l’autre réalise le premier film censuré au monde.

Fausses rumeurs et antisémitisme n’arrêtent pas ces Téméraires qui, armés de leur courage et d’un sens du devoir hors du commun, font éclater la vérité. 7 comédiens interprètent 30 personnages et amènent du rire au milieu de la haine.

L’Histoire est en marche, rien ne l’arrêtera plus.

De Julien DELPECH et Alexandre FOULON

Avec S. Dauch, A. Galpin ou F. Chasseloup, A. Guiraud, R. Lagarde, B. Lagarde, B Lamballais, etc.

Mise en scène Charlotte Matzneff

Durée 1h30 .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Les Téméraires

German : Les Téméraires

Italiano :

Espanol : Les Téméraires

L’événement Les Téméraires Biarritz a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Biarritz