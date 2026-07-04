Les temps incertains La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Les temps incertains

Du vendredi 19 au samedi 20 février 2027 à partir de 19h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19 19:00:00

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2027-02-19

Récits de la Table Ronde par Laurent Daycard.

Dans ce 3e volet des Récits de la Table Ronde le monde arthurien est en danger. Autour de la reine Guenièvre le royaume vacille et l’histoire se précipite vers son dénouement.







Après les exploits de Gauvain, Yvain et Lancelot, ce nouvel épisode marque l’arrivée de Perceval à la Table Ronde, et on découvre avec lui les merveilles de Corbenic, le château aventureux. Mais ce sont des temps incertains. L’équilibre bâti par Merlin avec la Table Ronde est sapé par Mordred, et le Coup Douloureux qui frappe Arthur entraîne les chevaliers dans la Quête jusqu’à la bataille finale.







Dans cette relecture de La légende du Roi Arthur, le conteur Laurent Daycard met en lumière les mythes celtiques qui nourrissent le récit. Au son du dulcimer ou de la vielle à roue il ravive ces aventures. Des histoires intemporelles qui invitent à la réflexion et au rêve.







Spectacle de Laurent Daycard

Lumière et scénographie Hervé Bontemps

Production La Baleine qui dit Vagues .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Roundtable Stories by Laurent Daycard.

L’événement Les temps incertains Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille