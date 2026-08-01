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AGENDA · Longchamps

Les terrasses de Longchamps Longchamps

mercredi 5 août 2026 · Longchamps

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
93 Rue de la Mairie
Ville
27150 Longchamps
Département
Eure
Tarif

Longchamps

Les terrasses de Longchamps

93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Passez un moment entre amis, voisins, collègues ou encore en famille aux Terrasses de Longchamps autour d’un verre. Le Bistrot FMR sera là pour vous rafraîchir et vous restaurer dans une ambiance conviviale.   .

93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 02 08  mairie.longchamps27@gmail.com

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English : Les terrasses de Longchamps

L’événement Les terrasses de Longchamps Longchamps a été mis à jour le 2026-07-29 par Vexin Normand Tourisme

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