Informations pratiques

Longchamps

Les terrasses de Longchamps

93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Passez un moment entre amis, voisins, collègues ou encore en famille aux Terrasses de Longchamps autour d’un verre. Le Bistrot FMR sera là pour vous rafraîchir et vous restaurer dans une ambiance conviviale. .

93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 02 08 mairie.longchamps27@gmail.com

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English : Les terrasses de Longchamps

L’événement Les terrasses de Longchamps Longchamps a été mis à jour le 2026-07-29 par Vexin Normand Tourisme