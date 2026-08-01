Les terrasses de Longchamps Longchamps
mercredi 5 août 2026 · Longchamps
Informations pratiques
Longchamps
Les terrasses de Longchamps
93 Rue de la Mairie Longchamps Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Passez un moment entre amis, voisins, collègues ou encore en famille aux Terrasses de Longchamps autour d’un verre. Le Bistrot FMR sera là pour vous rafraîchir et vous restaurer dans une ambiance conviviale. .
93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 02 08 mairie.longchamps27@gmail.com
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English : Les terrasses de Longchamps
L’événement Les terrasses de Longchamps Longchamps a été mis à jour le 2026-07-29 par Vexin Normand Tourisme
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