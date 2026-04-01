Les Terrasses Didot Promenade Jane et Paulette Nardal PARIS 14
Les Terrasses Didot Promenade Jane et Paulette Nardal PARIS 14 mercredi 29 avril 2026.
Activités Tout Public (enfants, jeunes, familles) proposées par le centre social et culturel Didot
Jeux de société- Grands jeux en
bois – Stand maquillage.
Structure gonflable, espace petite enfance
Vente de crêpes, gâteaux et boissons non alcoolisées.
L’ensemble des ventes sont réalisées pour auto-financer des projets pour des familles.
Animations hors les murs pour toute la famille… Vente de gâteaux et de boissons.
Le mercredi 29 avril 2026
de 14h30 à 19h30
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-29T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T14:30:00+02:00_2026-04-29T19:30:00+02:00
Promenade Jane et Paulette Nardal 100 rue didot 75014 A proximité de la Place Alice Guy – 100 rue Didot-PARIS 14
+33145414668 direction.centresocialdidot@orange.fr https://www.facebook.com/centredidot/ https://www.facebook.com/centredidot/
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