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Les Terrasses Didot Promenade Jane et Paulette Nardal PARIS 14

Les Terrasses Didot Promenade Jane et Paulette Nardal PARIS 14

Les Terrasses Didot Promenade Jane et Paulette Nardal PARIS 14 mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Promenade Jane et Paulette Nardal

Adresse : 100 rue didot

Ville : 75014 PARIS 14

Département : Paris

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : <p></p>

Activités Tout Public (enfants, jeunes, familles) proposées par le centre social et culturel Didot

Jeux de société- Grands jeux en
bois – Stand maquillage.

Structure gonflable, espace petite enfance

Vente de crêpes, gâteaux et boissons non alcoolisées.

L’ensemble des ventes sont réalisées pour auto-financer des projets pour des familles.

Animations hors les murs pour toute la famille… Vente de gâteaux et de boissons.
Le mercredi 29 avril 2026
de 14h30 à 19h30
gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-29T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T14:30:00+02:00_2026-04-29T19:30:00+02:00

Promenade Jane et Paulette Nardal 100 rue didot  75014 A proximité de la Place Alice Guy – 100 rue Didot-PARIS 14
+33145414668 direction.centresocialdidot@orange.fr https://www.facebook.com/centredidot/ https://www.facebook.com/centredidot/


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