Les Terrasses Didot Promenade Jane et Paulette Nardal PARIS 14

Activités Tout Public (enfants, jeunes, familles) proposées par le centre social et culturel Didot

Jeux de société- Grands jeux en

bois – Stand maquillage.

Structure gonflable, espace petite enfance

Vente de crêpes, gâteaux et boissons non alcoolisées.

L’ensemble des ventes sont réalisées pour auto-financer des projets pour des familles.

Animations hors les murs pour toute la famille… Vente de gâteaux et de boissons.

Le mercredi 29 avril 2026

de 14h30 à 19h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-29T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T14:30:00+02:00_2026-04-29T19:30:00+02:00

Promenade Jane et Paulette Nardal 100 rue didot 75014 A proximité de la Place Alice Guy – 100 rue Didot-PARIS 14

+33145414668 direction.centresocialdidot@orange.fr https://www.facebook.com/centredidot/ https://www.facebook.com/centredidot/



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