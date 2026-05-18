Lion-sur-Mer

Les Terrasses Musicales Gemini Cream

Parc de la Mairie Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Cinq musiciens, une énergie explosive, une fusion Funk, Soul, Rock et Blues. La voix puissante de Nathan, les chœurs de Baptiste et Marin, et une rythmique nourrie à la Motown Gemini Cream transforme chaque soirée en véritable show festif.

La municipalité vous invite à profiter de concerts gratuits en plein air tout l’été ! Venez découvrir des artistes aux styles variés dans une ambiance conviviale. Buvette sur place.

Ce soir, découvrez GEMINI CREAM

Cinq musiciens, une énergie explosive, une fusion Funk, Soul, Rock et Blues. La voix puissante de Nathan, les chœurs de Baptiste et Marin, et une rythmique nourrie à la Motown Gemini Cream transforme chaque soirée en véritable show festif.

Ces événements sont organisés par la municipalité.

Venez nombreux partager ces moments festifs et musicaux ! .

Parc de la Mairie Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie accueil@lionsurmer.fr

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English : Les Terrasses Musicales Gemini Cream

Five musicians, explosive energy, a fusion of Funk, Soul, Rock and Blues. With Nathan’s powerful vocals, Baptiste and Marin’s backing vocals, and a Motown-flavored rhythm section, Gemini Cream transforms every evening into a festive show.

L’événement Les Terrasses Musicales Gemini Cream Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Caen la Mer