Les Terrasses Musicales Rock N’Roll Circus Lion-sur-Mer
Les Terrasses Musicales Rock N’Roll Circus Lion-sur-Mer vendredi 31 juillet 2026.
Lion-sur-Mer
Les Terrasses Musicales Rock N’Roll Circus
Parc de la mairie Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Tavarn est un trio normand aux influences traditionnelles irlandaises, bretonnes et québécoises. Leur répertoire mêle reprises et compositions originales avec violon, banjo, guitare, chants et podorythmie. Une plongée authentique et vibrante dans les musiques du monde.
La municipalité vous invite à profiter de concerts gratuits en plein air tout l’été ! Venez découvrir des artistes aux styles variés dans une ambiance conviviale. Restauration sur place.
Réservation recommandée au 02 59 16 12 98.
Ce soir, découvrez Rock N’Roll Circus
Reprises Rock (Bowie, Rolling Stones…)
Ces évènements sont organisés par la municipalité, en partenariat avec les restaurateurs et les associations.
Venez nombreux partager ces moments festifs et musicaux ! .
Parc de la mairie Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie accueil@lionsurmer.fr
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English : Les Terrasses Musicales Rock N’Roll Circus
Tavarn is a trio from Normandy with traditional influences from Ireland, Brittany and Quebec. Their repertoire blends covers and original compositions with fiddle, banjo, guitar, vocals and podorythmy. An authentic and vibrant plunge into world music.
L’événement Les Terrasses Musicales Rock N’Roll Circus Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Caen la Mer
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