LES THÉS DANSANT SALLE DU BELVÉDÈRE Saint-Gaudens

LES THÉS DANSANT

SALLE DU BELVÉDÈRE Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2026-01-18 14:30:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

2026-01-18 2026-02-01 2026-03-01 2026-04-12

Bouger, danser et s’amuser !

À partir d’octobre, les thés dansants retrouvent leur rythme habituel, avec un rendez-vous un dimanche par mois à la salle du Belvédère de 14h30 à 18h30, jusqu’au très attendu Bal du Muguet ! 10 .

English :

Move, dance and have fun!

