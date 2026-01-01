LES THÉS DANSANT SALLE DU BELVÉDÈRE Saint-Gaudens
LES THÉS DANSANT SALLE DU BELVÉDÈRE Saint-Gaudens dimanche 18 janvier 2026.
LES THÉS DANSANT
SALLE DU BELVÉDÈRE Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-18 14:30:00
fin : 2026-04-12 18:30:00
2026-01-18 2026-02-01 2026-03-01 2026-04-12
Bouger, danser et s’amuser !
À partir d’octobre, les thés dansants retrouvent leur rythme habituel, avec un rendez-vous un dimanche par mois à la salle du Belvédère de 14h30 à 18h30, jusqu’au très attendu Bal du Muguet ! 10 .
English :
Move, dance and have fun!
