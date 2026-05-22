LES TOILES DU CHATEAU Château de Bertier Pinsaguel
LES TOILES DU CHATEAU Château de Bertier Pinsaguel dimanche 5 juillet 2026.
Pinsaguel
LES TOILES DU CHATEAU
Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Le cinéma VÉO de Muret revient au château avec son cinéma en plein air !
Le cinéma VÉO de Muret revient au château avec son cinéma en plein air !
Nouveautés à l’affiche & animations les mercredis & vendredis
Buvette & Food Trucks
Toy Story 5
Des Minions et des Monstres
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Vaiana, la légende du bout du monde
L’Odyssée
Spider-Man
La Pat’ Patrouille Le Film Mission Dino
Retrouvez toutes les dates, informations et la programmation complète sur www.lestoilesduchateau.fr
Annulation en cas de pluie 5 .
Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 88 vielocale@mairie-pinsaguel.com
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English :
Muret’s VÉO cinema returns to the château with its open-air cinema!
L’événement LES TOILES DU CHATEAU Pinsaguel a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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