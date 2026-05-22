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LES TOILES DU CHATEAU Château de Bertier Pinsaguel

LES TOILES DU CHATEAU Château de Bertier Pinsaguel

LES TOILES DU CHATEAU Château de Bertier Pinsaguel dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Château de Bertier

Adresse : CHATEAU DES CONFLUENCES

Ville : 31120 Pinsaguel

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 5 5 6.5 5 Tarif de base plein tarif

Pinsaguel

LES TOILES DU CHATEAU

Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:30:00

Date(s) :
2026-07-05

Le cinéma VÉO de Muret revient au château avec son cinéma en plein air !
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Retrouvez toutes les dates, informations et la programmation complète sur www.lestoilesduchateau.fr
Annulation en cas de pluie 5  .

Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 88  vielocale@mairie-pinsaguel.com

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English :

Muret’s VÉO cinema returns to the château with its open-air cinema!

L’événement LES TOILES DU CHATEAU Pinsaguel a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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