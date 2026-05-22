LES TOILES DU CHATEAU Château de Bertier Pinsaguel

Pinsaguel

LES TOILES DU CHATEAU

Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 19:00:00

fin : 2026-08-28 23:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Le cinéma VÉO de Muret revient au château avec son cinéma en plein air !

Le cinéma VÉO de Muret revient au château avec son cinéma en plein air !

Nouveautés à l’affiche & animations les mercredis & vendredis

Buvette & Food Trucks

Toy Story 5

Des Minions et des Monstres

Supergirl

Vaiana, la légende du bout du monde

L’Odyssée

Spider-Man

La Pat’ Patrouille Le Film Mission Dino

Retrouvez toutes les dates, informations et la programmation complète sur www.lestoilesduchateau.fr

Annulation en cas de pluie 5 .

Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 88 vielocale@mairie-pinsaguel.com

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English :

Muret’s VÉO cinema returns to the château with its open-air cinema!

L’événement LES TOILES DU CHATEAU Pinsaguel a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE