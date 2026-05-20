Pinsaguel

LES MEDIEVALES DE PINSAGUEL 2026

CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 17 EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Les 4 & 5 juillet 2026, vivez l’aventure aux Médiévales de Pinsaguel au Château des Confluences ! Spectacles équestres, combats, artisans, foodtrucks et concert rock celtique de Brick à Drac. Venez costumés!

OYEZ ! OYEZ, BRAVES GENS !

Les 4 & 5 juillet 2026, les portes du Château des Confluences s’ouvriront de nouveau pour les Médiévales de Pinsaguel 2026!

Durant deux jours, plongez dans un monde de chevaliers, de musique et de légendes!

Les guerriers de Passdarm feront résonner le fracas des armes

Les Crinières d’Evol vous émerveilleront avec leurs prouesses équestres

Les Bâtisseurs Médiévaux donneront vie à un véritable village d’époque

Les Compagnons de l’Aurore feront vibrer les allées du château au son des musiques d’antan !

Et le soir au couché du soleil le Rock celtic et occitan de BRICK A DRAC viendra emflammer la nuit au chateau.

Toute la journée artisanat, spectacles, animations, campements et surprises pour petits et grands !

Cette année, les tavernes laissent place à une sélection de food trucks pour festoyer comme il se doit. Et pour étancher votre soif, la buvette tenue par ACdC vous attendra avec hypocras, douceurs et bonne humeur !

Préparez vos plus beaux costumes…

Le royaume de Pinsaguel n’attend plus que vous ! 7 .

CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie citedesconfluences@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On July 4 & 5, 2026, experience the adventure of the Médiévales de Pinsaguel at the Château des Confluences! Equestrian shows, fights, artisans, foodtrucks and a Celtic rock concert by Brick à Drac. Come in costume!

L’événement LES MEDIEVALES DE PINSAGUEL 2026 Pinsaguel a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE