FÊTE DU VILLAGE Château de Bertier Pinsaguel
FÊTE DU VILLAGE Château de Bertier Pinsaguel lundi 13 juillet 2026.
Pinsaguel
FÊTE DU VILLAGE
Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Venez partager un moment festif et convivial!
FETE DU VILLAGE
Entrée libre
RDV dès 19h
Animation, buvette par la Ligue d’Animation de Pinsaguel
19h Apéritif offert par la municipalité
20h Repas Basque
22h Soirée dansante concert Tribute groupe 123 GOLDMAN
Annulation en cas de pluie
Inscription repas La Brasserie Le Pescofi (menue Axoa de volaille, riz et gâteau basque Contact Louis au 06 68 07 11 35 brasserielepescofi@gmail.com Fin des réservations le 05 juillet)
Dans le cadre du plan Vigipirate, les sacs seront vérifiés .
Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 88 vielocale@mairie-pinsaguel.com
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English :
Come and share a festive and convivial moment!
L’événement FÊTE DU VILLAGE Pinsaguel a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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