FÊTE DU VILLAGE Château de Bertier Pinsaguel

Pinsaguel

FÊTE DU VILLAGE

Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Venez partager un moment festif et convivial!

FETE DU VILLAGE

Entrée libre

RDV dès 19h

Animation, buvette par la Ligue d’Animation de Pinsaguel

19h Apéritif offert par la municipalité

20h Repas Basque

22h Soirée dansante concert Tribute groupe 123 GOLDMAN

Annulation en cas de pluie

Inscription repas La Brasserie Le Pescofi (menue Axoa de volaille, riz et gâteau basque Contact Louis au 06 68 07 11 35 brasserielepescofi@gmail.com Fin des réservations le 05 juillet)

Dans le cadre du plan Vigipirate, les sacs seront vérifiés .

Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 88 vielocale@mairie-pinsaguel.com

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English :

Come and share a festive and convivial moment!

L’événement FÊTE DU VILLAGE Pinsaguel a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE