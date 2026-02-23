Les tout petits et leurs parents au musée MuséoSeine Rives-en-Seine

Les tout petits et leurs parents au musée

MuséoSeine Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-11-14 11:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-11-14

Vous avez envie de visiter le musée avec vos enfants en bas âge ? Durant une heure, l’équipe du musée réalise des activités avec les tout-petits (coloriage, peinture, création manuelle…). Pendant ce temps, parcourez les collections puis retrouvez les pour un moment partagé dans le musée. Enfants marcheurs de 1 an à 3 ans. .

MuséoSeine Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les tout petits et leurs parents au musée

L’événement Les tout petits et leurs parents au musée Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme