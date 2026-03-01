Les toutes petites racontines Impasse des petits matelots Crossac
Les toutes petites racontines Impasse des petits matelots Crossac mercredi 11 mars 2026.
Les toutes petites racontines
Impasse des petits matelots Bibliothèque Crossac Loire-Atlantique
Début : 2026-03-11 10:30:00
fin : 2026-03-11 10:30:00
2026-03-11
Les Toutes Petites Racontines
Bibliothèque de Crossac
mercredi 11 mars 2026 à 10:30
Un rendez-vous à la bibliothèque pour les tout-petits de moins de 3 ans.
Des comptines, des jeux de doigts et des histoires pour s’éveiller, grandir et s’amuser.
Heure du conte ouvert à tous, gratuit.
Bibliothèque Intercommunale de Crossac 02 40 01 06 08
Email bibliocrossac@cc-paysdepontchateau.fr .
