Les toutes petites racontines Impasse des petits matelots Crossac

Impasse des petits matelots Bibliothèque Crossac Loire-Atlantique

mercredi 11 mars 2026 à 10:30

Un rendez-vous à la bibliothèque pour les tout-petits de moins de 3 ans.

Des comptines, des jeux de doigts et des histoires pour s’éveiller, grandir et s’amuser.

Heure du conte ouvert à tous, gratuit.

Bibliothèque Intercommunale de Crossac 02 40 01 06 08

Email bibliocrossac@cc-paysdepontchateau.fr .

Impasse des petits matelots Bibliothèque Crossac 44160 Loire-Atlantique

