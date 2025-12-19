Les trails & Nordic du Lac Lieu-dit Le Pré La Chapelle-Hermier

Les trails & Nordic du Lac

Lieu-dit Le Pré Lac du Jaunay La Chapelle-Hermier Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:15:00

fin : 2026-05-24 13:00:00

Date(s) :

2026-05-24

.

Lieu-dit Le Pré Lac du Jaunay La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les trails & Nordic du Lac La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme du Pays des Achards