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Les trésors de la nature Carentan-les-Marais

Les trésors de la nature Carentan-les-Marais jeudi 13 août 2026.

Adresse : 3 Village des Ponts Douve

Ville : 50500 Carentan-les-Marais

Département : Manche

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Carentan-les-Marais

Les trésors de la nature

3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Rejoignez-nous pour percer quelques secrets du marais. Vous serez initiés à la fabrication de petits objets buissonniers. À partir de 6 ans. Réservation obligatoire.   .

3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30  accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Les trésors de la nature

L’événement Les trésors de la nature Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

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