Les trésors de la nature Carentan-les-Marais jeudi 13 août 2026.

Carentan-les-Marais

Les trésors de la nature

3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Rejoignez-nous pour percer quelques secrets du marais. Vous serez initiés à la fabrication de petits objets buissonniers. À partir de 6 ans. Réservation obligatoire. .

3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Les trésors de la nature

L’événement Les trésors de la nature Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin