LES TRESORS DE LA NATURE Les Angles mercredi 15 juillet 2026.

Les Angles

LES TRESORS DE LA NATURE

Pla del Mir Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:30:00

fin : 2026-07-15 19:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Balade découverte avec Guillaume, accompagnateur moyenne montagne pour voir l’invisible les traces d’animaux, les secrets des plantes et les histoires de lutins.

A partir de 5 ans

PLACES LIMITEES. INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR LE SITE lesangles.com

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Pla del Mir Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

A discovery walk with Guillaume, a mountain guide, to see the unseen: animal tracks, the secrets of plants, and stories of elves.

Ages 5 and up

LIMITED SPACES. REGISTER ONLINE AT lesangles.com

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L’événement LES TRESORS DE LA NATURE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION