LES TRESORS DE LA NATURE Les Angles
LES TRESORS DE LA NATURE Les Angles mercredi 22 juillet 2026.
Les Angles
LES TRESORS DE LA NATURE
Pla del Mir Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:30:00
fin : 2026-07-22 19:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Balade découverte avec Guillaume, accompagnateur moyenne montagne pour voir l’invisible les traces d’animaux, les secrets des plantes et les histoires de lutins.
A partir de 5 ans
PLACES LIMITEES. INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR LE SITE lesangles.com
…
.
Pla del Mir Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A discovery walk with Guillaume, a mountain guide, to see the unseen: animal tracks, the secrets of plants, and stories of elves.
Ages 5 and up
LIMITED SPACES. REGISTER ONLINE AT lesangles.com
…
L’événement LES TRESORS DE LA NATURE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
À voir aussi à Les Angles (Pyrénées-Orientales)
- TOUR DE FRANCE 6 JUILLET Les Angles 6 juillet 2026
- ALTRIMAN Les Angles 10 juillet 2026
- SALON DES ANTIQUAIRES Les Angles 12 juillet 2026
- POT D’ACCEUIL Les Angles 12 juillet 2026
- INITIATION ESCALADE Les Angles 13 juillet 2026