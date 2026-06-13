INITIATION AU MOLKKY Les Angles mercredi 22 juillet 2026.

Les Angles

INITIATION AU MOLKKY

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

En compagnie d’Ilona, venez découvrir et jouer au Molkky, le d’adresse finlandais.

Rdv au terrain de pétanque …

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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Join Ilona to discover and play Molkky, the Finnish game of skill.

Meet at the petanque court…

L’événement INITIATION AU MOLKKY Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION