MERCAT D’AQUI Les Angles
MERCAT D’AQUI Les Angles mardi 21 juillet 2026.
Les Angles
MERCAT D’AQUI
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21 23:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Venez découvrir les halles angloises avec
– Marché de producteurs et d’artisans locaux.
– Restauration sur place et braséro à disposition pour faire griller !
– Pour terminer la soirée d’une belle manière, chaque Mercat se termine en chanson avec u…
.
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
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English :
Come discover the Angloises Market with:
– A market featuring local farmers and artisans.
– On-site dining and a grill available for barbecuing!
– To end the evening on a high note, every Mercat wraps up with a song featuring…
L’événement MERCAT D’AQUI Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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