Les trésors de l’église Saint-Maurice, Église paroissiale Saint-Maurice, Artannes-sur-Indre

Informations pratiques

Les trésors de l’église Saint-Maurice 19 et 20 septembre Église paroissiale Saint-Maurice Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les bénévoles de la paroisse Sainte Jeanne D’Arc en Chinonais présenterons des objets liturgiques sortis exceptionnellement des placards de la sacristie (calice, ciboire, chasubles).

Église paroissiale Saint-Maurice 1 Pl. Saint-Maurice, 37260 Artannes-sur-Indre, France Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Nef du XIe siècle. Façade ouest moderne. La nef aboutit à un transept modifié au XVIe siècle. Le carré du transept a été revoûté sur ogives entre 1520 et 1527. La clé est timbrée des armes de Martin de Beaune, archevêque de Tours, baron d’Artannes. Le choeur du XIIIe siècle se termine par un chevet plat. Une chapelle a été ajoutée au XVe siècle sur le flanc nord du choeur. Au-dessus du carré du transept se trouve le clocher à faces ajourées.

Les bénévoles de la paroisse Sainte Jeanne D’Arc en Chinonais présenteront des objets liturgiques sortis exceptionnellement des placards de la sacristie (calice, ciboire, chasubles).

© Ville de Chinon