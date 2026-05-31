Les trésors vernaculaires du petit village de Bult., Bult, Bult
Les trésors vernaculaires du petit village de Bult., Bult, Bult samedi 18 juillet 2026.
Les trésors vernaculaires du petit village de Bult. 18 juillet et 22 août Bult Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T18:00:00+02:00 – 2026-08-22T19:00:00+02:00
Entre maisons Renaissance, souvenirs d’une vie paysanne et récits insolites de l’histoire locale, découvrez ce petit village vosgien au patrimoine aussi authentique qu’inattendu et profitez d’une visite complète de sa remarquable Maison Paysanne de 1605.
Rdv devant la mairie
Bult bult Bult 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 56 32 11 12 »}]
Découvrez ce petit village vosgien au patrimoine aussi authentique qu’inattendu et profitez d’une visite complète de sa remarquable Maison Paysanne de 1605.
PAH
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