Les Tricotines Les Hogues
mercredi 23 septembre 2026 · Les Hogues
Informations pratiques
Les Hogues
Les Tricotines
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 18:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez partager vos techniques de tricot ou les améliorer en tricotant avec Nicole et Simone. Elles vous proposeront la réalisation de pulls, petits vêtements, bonnets, écharpes, petits personnages…. pour vous, votre famille, vos amis ou pour donner à des associations.
Tout public sachant manier les aiguilles à tricoter et/ou le crochet
Apportez votre matériel
Renseignements auprès de Corinne 06 14 70 87 62 .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 31 40 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Tricotines
L’événement Les Tricotines Les Hogues a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle
À voir aussi à Les Hogues (Eure)
- Cuisine Santé Les Hogues 25 août 2026
- Loge de Bucheron Les Hogues 26 août 2026
- Scrabble Les Hogues 28 août 2026
- Les Tricotines Les Hogues 2 septembre 2026
- Les Tricotines Les Hogues 9 septembre 2026