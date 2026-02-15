Les Trois Jours de Mamers Mamers
Les Trois Jours de Mamers Mamers vendredi 20 mars 2026.
Les Trois Jours de Mamers
Mamers Sarthe
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-22
2026-03-20
Foire exposition, fête foraine, et soirée festive à Mamers !
Au programme de votre week-end du 20 au 22 mars 2026
– Foire exposition artisanale, commerciale et agricole
– Fête foraine en centre ville
Suite du programme à venir … .
Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
English :
Exhibition fair, funfair, and festive evening in Mamers!
L’événement Les Trois Jours de Mamers Mamers a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Maine Saosnois