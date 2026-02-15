Les Trois Jours de Mamers

Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20

Foire exposition, fête foraine, et soirée festive à Mamers !

Au programme de votre week-end du 20 au 22 mars 2026

– Foire exposition artisanale, commerciale et agricole

– Fête foraine en centre ville

Suite du programme à venir … .

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition fair, funfair, and festive evening in Mamers!

L’événement Les Trois Jours de Mamers Mamers a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Maine Saosnois