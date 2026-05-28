Les Trois Jours de Piano de Brignogan Jour 2 Samedi 8 août Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Les Trois Jours de Piano de Brignogan Jour 2 Samedi 8 août

Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Masterclasses

De 10h à 13h, Adrian Herpe propose des masterclasses. Ces cours sont ouverts à tous sur inscription sans limitation d’âge. Ils sont gratuits et ouverts au public.

Pour postuler à ces cours de 30 à 40 minutes, s’inscrire par mail à l’adresse du festival : festivalchapellepol@gmail.com.

Précisez votre identité, vos coordonnées, votre parcours de piano, le titre précis et le nom du compositeur de la pièce que vous souhaitez travailler avec Adrian Herpe.

18h00 : Concert-Présentation –

Sonate n°18 en sol majeur D 894 opus 78 de Frantz Schubert

I. Molto moderato e cantabile,

II. Andante,

III. Menuetto,

IV. Allegretto,

Réservations festivalchapellepol.com ou 02 29 61 13 60 .

Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Les Trois Jours de Piano de Brignogan Jour 2 Samedi 8 août Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne