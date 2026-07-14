Informations pratiques

Les troubles Dys, enquête et témoignages avec Elvire Cassan Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes 25 septembre – 11 décembre, certains vendredis Ille-et-Vilaine

gratuit

**Journaliste et productrice pour France Culture, Elvire Cassan enquête** depuis plusieurs années sur le handicap et la neurodiversité.

Autrice de la série documentaire _Une vie de dys_ et du livre _Troubles dys : des vies à inventer_, elle évoque les défis rencontrés par les personnes dys et leurs familles, ainsi que les impacts de ces troubles sur les parcours scolaires, professionnels et familiaux.

Rencontre suivie d’un échange et d’une séance de dédicaces, avec la librairie La Rencontre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-25T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-12-11T18:30:00.000+01:00

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Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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