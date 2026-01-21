Les Tufféeries Tuffé Val de la Chéronne
Les Tufféeries Tuffé Val de la Chéronne samedi 22 août 2026.
Les Tufféeries
Salle polyvalente de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
2026-08-22
Ambiance festive, refrains incontournables et bonne humeur garantie
Le bal des oiseaux, Ça fait rire les oiseaux, Ba moin en ti bo…
Des chansons que l’on connaît tous, à chanter ensemble, au cœur de l’été
Et ce n’est pas tout…
En première partie, vous découvrirez le grand gagnant du Tremplin des Tufféeries.
Un talent émergent, choisi… par vous. .
Salle polyvalente de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 75 96 08
