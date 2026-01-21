Les Tufféeries Tuffé Val de la Chéronne

Les Tufféeries

Salle polyvalente de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Ambiance festive, refrains incontournables et bonne humeur garantie

Le bal des oiseaux, Ça fait rire les oiseaux, Ba moin en ti bo…

Des chansons que l’on connaît tous, à chanter ensemble, au cœur de l’été

Et ce n’est pas tout…

En première partie, vous découvrirez le grand gagnant du Tremplin des Tufféeries.

Un talent émergent, choisi… par vous. .

Salle polyvalente de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 75 96 08

