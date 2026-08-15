Les vacances au musée l’anniversaire de Livia Musée Vesunna Périgueux
mardi 20 octobre 2026 · Musée Vesunna · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Les vacances au musée l’anniversaire de Livia
Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22
Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.
Jeudi 6 août à 14h A la manière des hommes et des femmes préhistoriques prépare tes pigments et tu pourras peindre un bison, un cheval, un mammouth ou un autre animal préhistorique
Découverte de la Domus de Vésone à travers une histoire mêlant exploration du site, rencontres et jeux d’observation.
De 3 à6 ans
Payant, sur réservation dans la limite des places disponibles. .
Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The workshops are open to children aged 6 and over and their families.
Thursday August 6 at 2pm: In the manner of prehistoric men and women, prepare your pigments and paint a bison, horse, mammoth or other prehistoric animal
L’événement Les vacances au musée l’anniversaire de Livia Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Un été sur les quais EmmaFleurs Entre ponts des barris et Saint Georges Périgueux 15 août 2026
- Les vacances au musée Autour de l’oeuvre de Michel Batlle Périgueux 17 août 2026
- Commémoration 82 ans de la Libération de Périgueux Place Saint-Georges Périgueux 19 août 2026
- Les vacances au musée Le peintre et son modèle Périgueux 20 août 2026
- COUPE&COUPOLE CRÉE TON LOOK À LA JENNY Périgueux 21 août 2026