Les vacances au musée l’anniversaire de Livia Musée Vesunna Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Les vacances au musée l’anniversaire de Livia

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 15:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.

Jeudi 6 août à 14h A la manière des hommes et des femmes préhistoriques prépare tes pigments et tu pourras peindre un bison, un cheval, un mammouth ou un autre animal préhistorique

Découverte de la Domus de Vésone à travers une histoire mêlant exploration du site, rencontres et jeux d’observation.

De 3 à6 ans

Payant, sur réservation dans la limite des places disponibles. .

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The workshops are open to children aged 6 and over and their families.

Thursday August 6 at 2pm: In the manner of prehistoric men and women, prepare your pigments and paint a bison, horse, mammoth or other prehistoric animal

L’événement Les vacances au musée l’anniversaire de Livia Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux