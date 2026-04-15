Les vacances au musée L’art de peindre à la Préhistoire Périgueux
Les vacances au musée L’art de peindre à la Préhistoire Périgueux jeudi 6 août 2026.
Périgueux
Les vacances au musée L’art de peindre à la Préhistoire
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 13:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.
Jeudi 6 août à 14h A la manière des hommes et des femmes préhistoriques prépare tes pigments et tu pourras peindre un bison, un cheval, un mammouth ou un autre animal préhistorique
Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.
Jeudi 6 août à 14h A la manière des hommes et des femmes préhistoriques, prépare tes pigments, ton pinceau et ton support. Tu pourras ensuite peindre un bison, un cheval, un mammouth ou un autre animal préhistorique et le rapporter chez toi.
Atelier en lien avec la collection Préhistoire du musée (4ème de France)
Durée 1h30
payant sur réservation 05 53 06 40 70 .
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
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English : Les vacances au musée L’art de peindre à la Préhistoire
The workshops are open to children aged 6 and over and their families.
Thursday August 6 at 2pm: In the manner of prehistoric men and women, prepare your pigments and paint a bison, horse, mammoth or other prehistoric animal
L’événement Les vacances au musée L’art de peindre à la Préhistoire Périgueux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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