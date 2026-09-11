Les Vacances de Golo & Ritchie, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes

Informations pratiques

Les Vacances de Golo & Ritchie Lundi 14 septembre, 14h00 Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T14:00:00+02:00 – 2026-09-14T15:20:00+02:00

Fin : 2026-09-14T14:00:00+02:00 – 2026-09-14T15:20:00+02:00

Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) 4 Rue des Fermes – Place Nelson Mandela – 78190 Trappes, Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France http://www.cinemagrenierasel.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0437#showmovie?id=ZHYH6 »}]

Ciné-club – Golo et Ritchie mettent le cap sur la Camargue avec les jeunes de leur quartier. Leur objectif : rénover un bateau pour offrir des vacances à d’autres enfants. Mais le rêve d’un été fra… Grenier à sel Les Vacances de Golo & Ritchie