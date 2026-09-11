Joyeuse Jungle !, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes

Informations pratiques

Joyeuse Jungle ! Vendredi 11 septembre, 18h15 Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:15:00+02:00 – 2026-09-11T19:25:00+02:00

Fin : 2026-09-11T18:15:00+02:00 – 2026-09-11T19:25:00+02:00

Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) 4 Rue des Fermes – Place Nelson Mandela – 78190 Trappes, Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France http://www.cinemagrenierasel.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0437#showmovie?id=FGMJQ »}]

Lancement de saison – C’est les vacances ! Elizabeth, 9 ans, rentre chez ses parents qui vivent dans la forêt tropicale. Alors qu’elle espérait passer ses vacances à lire dans un hamac, elle doit g… Grenier à sel Joyeuse Jungle !