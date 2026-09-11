Joyeuse Jungle !, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes
vendredi 11 septembre 2026 · Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) · Trappes
Informations pratiques
Joyeuse Jungle ! Vendredi 11 septembre, 18h15 Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:15:00+02:00 – 2026-09-11T19:25:00+02:00
Fin : 2026-09-11T18:15:00+02:00 – 2026-09-11T19:25:00+02:00
Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) 4 Rue des Fermes – Place Nelson Mandela – 78190 Trappes, Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France http://www.cinemagrenierasel.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0437#showmovie?id=FGMJQ »}]
Lancement de saison – C’est les vacances ! Elizabeth, 9 ans, rentre chez ses parents qui vivent dans la forêt tropicale. Alors qu’elle espérait passer ses vacances à lire dans un hamac, elle doit g… Grenier à sel Joyeuse Jungle !
À voir aussi à Trappes (Yvelines)
- Surprise !, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes 11 septembre 2026
- Soudain, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes 12 septembre 2026
- Soudain, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes 13 septembre 2026
- Les Vacances de Golo & Ritchie, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes 14 septembre 2026
- Notre salut, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes 14 septembre 2026