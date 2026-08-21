LES NEGRESSES VERTES, La Merise, Trappes

Informations pratiques

LES NEGRESSES VERTES Samedi 26 septembre, 20h30 La Merise Yvelines

à partir de 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T21:30:00+02:00

Icônes d’une génération, LES NEGRESSES VERTES ont marqué la

scène française avec leur énergie punk, leur poésie réaliste et

leurs rythmes métissés.

Après plus de 350 concerts depuis leur reformation en 2018, le

groupe repart sur les routes avec le Zobi Tour 2026, célébrant

plus de 35 ans d’une carrière libre, festive et indomptable.

Un concert brûlant entre fanfare gitane, rock acoustique et

chanson réaliste : la fête, la vraie !

https://youtu.be/5tklk596Urg?si=VwDYtcIIANYSEdFq

+ DAWA SALFATI (chanson)

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 http://www.la-merise.fr [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4128 »}] [{« data »: {« author »: « Les Nu00e9gresses Vertes », « cache_age »: 86400, « description »: « Les Nu00e9gresses Vertes – Sous le Soleil de Bodega (Official Clip Video)nAlbum : Famille Nombreuse (1991)nSubscribe to Les Nu00e9gresses Vertes official channel : https://negressesvertes.lnk.to/ytsubnnnFollow Les Nu00e9gresses Vertes on Facebook : https://www.facebook.com/lesnegressesvertesofficiel/nFollow Les Nu00e9gresses Vertes on Instagram : https://www.instagram.com/lesnegressesvertes/nListen to Les Nu00e9gresses Vertes Essentials playlist : https://lesnegressesvertes.lnk.to/essentialsnnu2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014 nnnSous le Soleil de Bodega nXXXnnnu2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014 nnLyrics : nnAie, bodega, bodeganChante nos joies et nos foliesnAie, bodega, bodeganTu es l’u00e9toile de nos nuitsnnSi tu as la cucarachanSacru00e9es bestioles, cancrelasnFais un pactole, ligotes-lanAu gru00e9 du vent, du haut du mu00e2tnC’est un raz-de-maru00e9e que voilu00e0nN’hu00e9sitons pas hissons-la nnElle se noiera, quel du00e9barrasnCar un vent d’fu00eate nous fait savoirnQu’une tempu00eate va du00e9ferlernSur la mer boire de BodeganTonnerre de Dieu c’est DyonisosnBu00e9nis ma chair, bu00e9nis mes osnTonnerre de Dieu, toi DyonisosnBu00e9nis ma chair, bu00e9nis mes osnnAie bodega, bodeganChante nos joies et nos foliesnAie, bodega, bodeganTu es l’u00e9toile de nos nuitsnAie, bodega, bodeganBru00fble mon cu0153ur et mes soucisnIl sera toujours midinSous le soleil de bodega (x3)nAie, bodega, bodeganBru00fble mon cu0153ur et mes soucisnIl sera toujours midinSous le soleil de bodegannFou de bagou le plus beau des garsnEst u00e0 genoux au pastaganJ’entends hurler le mellinonSans picador ni corridanLorsque tangua la sangrianSuccomba l’capitaine TracasnnAie, bodega, bodeganChante nos joies et nos foliesnAie, bodega, bodeganTu es l’u00e9toile de nos nuitsnAie, bodega, bodeganBru00fble mon cu0153ur et mes soucisnIl sera toujours midinSous le soleil de bodega (x2)nu00c0 la bodega (x3)nnu2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014 nnLes Nu00e9gresses Vertes discography :nn- Mlah (1988) : http://smarturl.it/Negresses-Mlahn- Famille Nombreuse (1991) : http://smarturl.it/Negresses-Famillen- Zigue Zague (1995) : http://smarturl.it/Negresses-Ziguen- Green Bus (Live) (1996) : http://smarturl.it/Negresses-Greenbusn- Trabendo (1999) : http://smarturl.it/Negresses-Trabendon- Acousting Clubbing (2001) : http://smarturl.it/Negresses-Acousticn- Best Cu2019est pas la mer u00e0 boire 1987-1993 : http://smarturl.it/LNVliveDemosnnn#LesNegressesVertesn#FamilleNombreusen#SousleSoleildeBodega », « type »: « video », « title »: « Les Nu00e9gresses Vertes – Sous le Soleil de Bodega (Clip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/5tklk596Urg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=5tklk596Urg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCtKro4TyDz2iAB0ydrkKFzw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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MUSIQUE

© Benjamin Pinard