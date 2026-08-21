CESARIA EVORA ORCHESTRA, La Merise, Trappes

Informations pratiques

CESARIA EVORA ORCHESTRA Samedi 7 novembre, 20h30 La Merise Yvelines

A partir de 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00

Mieux qu’un hommage, ce concert est une célébration !

L’orchestre s’est formé en 2012, un an après la disparition de

l’iconique chanteuse.

Les musiciens qui l’accompagnaient sur scène, rejoints par la

fine fleur de la scène cap-verdienne (Elida Almeida, Ceuzany,

Lucibela et Teófilo Chantre…), perpétuent son oeuvre dans une

atmosphère de célébration joyeuse et dansante, fidèles aux

musiques populaires de l’île.

Le Cesária Évora Orchestra nous invite à fredonner Sodade,

Angola, Miss Perfumado, Petit Pays et tous les titres (des standards

désormais) du répertoire de la « Diva aux pieds nus ».

Un voyage musical envoûtant et chaleureux, entre mélancolie

et rythmes chaloupés.

https://youtu.be/ky5yjog0O0k?si=3rOyzJBNQd8WPxgK

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 http://www.la-merise.fr [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4120 »}] [{« data »: {« author »: « CesariaEvoraVEVO », « cache_age »: 86400, « description »: « Abonnez-vous u00e0 la CHAINE OFFICIELLE VEVO de CESARIA EVORA pour du00e9couvrir toutes ses vidu00e9os : http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=CesariaEvoraVEVOn—————————————-nRetrouvez Cesu00e1ria Evora sur :nSite officiel : http://www.cesaria-evora.comnFacebook : https://www.facebook.com/CesariaEvoraOfficialnDeezer : http://www.deezer.com/artist/4086nSpotify : https://open.spotify.com/artist/0Nks3cFWU2a7rooAlFQYgn », « type »: « video », « title »: « Cesu00e1ria Evora – Angola (Official Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ky5yjog0O0k/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ky5yjog0O0k », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPyouym5f2nAVJiGdjI3-Bg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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MUSIQUE

© Joe Wuerfel