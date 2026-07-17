Les Vacances de Mr Hulot, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Les Vacances de Mr Hulot Mercredi 5 août, 14h30 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T14:30:00+02:00 – 2026-08-05T15:58:00+02:00

Fin : 2026-08-05T14:30:00+02:00 – 2026-08-05T15:58:00+02:00

Lectures proposées par la Médiathèque de Bayonne, de 14h à 17h

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=63JJQ »}]

Animation jeune public – Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s’amuser. Tout le monde le sait, sauf monsieur Hulot qui, pipe en l’air et silhouette en éventail, prend la vie…