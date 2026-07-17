Les Vacances de Mr Hulot, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Les Vacances de Mr Hulot Lundi 27 juillet, 20h30 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T20:30:00+02:00 – 2026-07-27T21:58:00+02:00

Fin : 2026-07-27T20:30:00+02:00 – 2026-07-27T21:58:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=63JJQ »}]

Rétrospective j.tati – Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s’amuser. Tout le monde le sait, sauf monsieur Hulot qui, pipe en l’air et silhouette en éventail, prend la vie c…