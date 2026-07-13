Les vacances d’été aux Jardins Panoramiques de Limeuil Place des Fosses Limeuil

Informations pratiques

Limeuil

Les vacances d’été aux Jardins Panoramiques de Limeuil

Place des Fosses Jardins panoramiques de Limeuil Limeuil Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19

A 15h et 16h30 découvrez un jardin thématique et participez à un atelier en famille. Inclus dans le prix du billet (7€ à 10€, gratuit -6 ans)

3 fois par semaine, découvrez un jardin thématique et participez à un atelier en famille !

Lundis découverte du jardin médiéval et atelier herbier imprimé. Apprenez davantage sur les plantes cultivées au moyen-âge et leurs usages ! Créer ensuite un tableau par le biais de l’impression végétale.

Mardis visite du jardin des insectes et hôtel à insectes. Prenez conscience du rôle primordiale des insectes pollinisateurs et d’astuces pour bien les accueillir dans votre jardin ! Confectionner ensuite votre propre hôtel à insectes.

Mercredis visite du jardin parfumé et atelier huile parfumée. Éveillez vos sens en déambulant dans le jardin de l’apothicaire et retrouvez les bienfaits des plantes aromatiques et médicinales ! réalisation d’un macérat huileux à base de menthe.

Sans réservation et sans supplément de prix. .

Place des Fosses Jardins panoramiques de Limeuil Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 26 13 jardins.panoramiques.limeuil@gmail.com

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English : Les vacances d’été aux Jardins Panoramiques de Limeuil

At 3:00 p.m. and 4:30 p.m.: Explore a themed garden and take part in a family workshop. Included in the ticket price (7? to 10?, free for children under 6)

L’événement Les vacances d’été aux Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère