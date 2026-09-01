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Les Vendanges Étoilées de Cassis Cassis

vendredi 25 septembre 2026 · Cassis

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Dans le village, place Baragnon, esplanade Charles de Gaulle et Oustau Calendal
Ville
13260 Cassis
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Cassis

Les Vendanges Étoilées de Cassis

Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026. Dans le village, place Baragnon, esplanade Charles de Gaulle et Oustau Calendal Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-25

Du 25 au 27 septembre 2026, Cassis se transforme en un théâtre culinaire à ciel ouvert, où Chefs étoilés, Meilleurs Ouvriers de France et talents émergents vous invitent à vivre une expérience sensorielle unique.
Programme à venir…   .

Dans le village, place Baragnon, esplanade Charles de Gaulle et Oustau Calendal Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

From September 25 to 27, Cassis will be transformed into an open-air culinary theater, where Michelin-starred chefs, Meilleurs Ouvriers de France, and emerging talents invite you to enjoy a unique sensory experience.

L’événement Les Vendanges Étoilées de Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de Cassis

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