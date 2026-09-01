Les Vendanges Étoilées de Cassis Cassis
vendredi 25 septembre 2026 · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Les Vendanges Étoilées de Cassis
Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026. Dans le village, place Baragnon, esplanade Charles de Gaulle et Oustau Calendal Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Du 25 au 27 septembre 2026, Cassis se transforme en un théâtre culinaire à ciel ouvert, où Chefs étoilés, Meilleurs Ouvriers de France et talents émergents vous invitent à vivre une expérience sensorielle unique.
Programme à venir… .
Dans le village, place Baragnon, esplanade Charles de Gaulle et Oustau Calendal Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
From September 25 to 27, Cassis will be transformed into an open-air culinary theater, where Michelin-starred chefs, Meilleurs Ouvriers de France, and emerging talents invite you to enjoy a unique sensory experience.
L’événement Les Vendanges Étoilées de Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de Cassis
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