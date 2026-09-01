Informations pratiques

Cassis

Les Vendanges Étoilées de Cassis

Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026. Dans le village, place Baragnon, esplanade Charles de Gaulle et Oustau Calendal Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Du 25 au 27 septembre 2026, Cassis se transforme en un théâtre culinaire à ciel ouvert, où Chefs étoilés, Meilleurs Ouvriers de France et talents émergents vous invitent à vivre une expérience sensorielle unique.

Programme à venir… .

Dans le village, place Baragnon, esplanade Charles de Gaulle et Oustau Calendal Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

From September 25 to 27, Cassis will be transformed into an open-air culinary theater, where Michelin-starred chefs, Meilleurs Ouvriers de France, and emerging talents invite you to enjoy a unique sensory experience.

L’événement Les Vendanges Étoilées de Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de Cassis