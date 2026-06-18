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LES VENDREDIS AU MOULIN Arles-sur-Tech

LES VENDREDIS AU MOULIN Arles-sur-Tech

LES VENDREDIS AU MOULIN Arles-sur-Tech vendredi 17 juillet 2026.

Ville : 66150 Arles-sur-Tech

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Arles-sur-Tech

LES VENDREDIS AU MOULIN

Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Soirée musicale autour du four à pain au Moulin des Arts et de l’Artisanat
Concert
18H30-23H00.  Au Moulin des Arts
Entrée gratuite
Contact    07 83 07 55 98 …
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Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 83 07 55 98 

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English :

Musical Evening Around the Bread Oven at the Moulin des Arts et de l’Artisanat
Concert
6:30 PM–11:00 PM.%A0 At the Moulin des Arts
Free admission
Contact:%A0 %A007 83 07 55 98%A0…

L’événement LES VENDREDIS AU MOULIN Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-18 par BIT DE ARLES SUR TECH

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