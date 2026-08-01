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AGENDA · Duclair

Les vendredis au Taillis Hammeau du Saint-Paul Duclair

vendredi 7 août 2026 · Hammeau du Saint-Paul · Duclair

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
Hammeau du Saint-Paul
Adresse
Château du Taillis
Ville
76480 Duclair
Département
Seine-Maritime
Tarif

Duclair

Les vendredis au Taillis

Hammeau du Saint-Paul Château du Taillis Duclair Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Vous avez rendez vous au Château pour une superbe soirée estivale. Chaque vendredi soir un nouveau groupe de musique viendra animer votre soirée.​

Un marché de créateurs et de produits alimentaires vous attend également, et des foodtrucks pour se restaurer directement sur place.

Programme
17 juillet Williwaw
24 juillet Ipanema
31 juillet Beattles’ artifact
7 août BlueBerry Smoke

Accès 5 € sur place. Gratuit pour les enfants et les étudiants.   .

Hammeau du Saint-Paul Château du Taillis Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 95 46 

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English : Les vendredis au Taillis

L’événement Les vendredis au Taillis Duclair a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme Rouen tourisme

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