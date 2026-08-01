Les vendredis au Taillis Hammeau du Saint-Paul Duclair
vendredi 7 août 2026 · Hammeau du Saint-Paul · Duclair
Informations pratiques
Duclair
Les vendredis au Taillis
Hammeau du Saint-Paul Château du Taillis Duclair Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Vous avez rendez vous au Château pour une superbe soirée estivale. Chaque vendredi soir un nouveau groupe de musique viendra animer votre soirée.
Un marché de créateurs et de produits alimentaires vous attend également, et des foodtrucks pour se restaurer directement sur place.
Programme
17 juillet Williwaw
24 juillet Ipanema
31 juillet Beattles’ artifact
7 août BlueBerry Smoke
Accès 5 € sur place. Gratuit pour les enfants et les étudiants. .
Hammeau du Saint-Paul Château du Taillis Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 95 46
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English : Les vendredis au Taillis
L’événement Les vendredis au Taillis Duclair a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme Rouen tourisme
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