Les vendredis au Taillis Hammeau du Saint-Paul Duclair

Informations pratiques

Duclair

Les vendredis au Taillis

Hammeau du Saint-Paul Château du Taillis Duclair Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vous avez rendez vous au Château pour une superbe soirée estivale. Chaque vendredi soir un nouveau groupe de musique viendra animer votre soirée.​

Un marché de créateurs et de produits alimentaires vous attend également, et des foodtrucks pour se restaurer directement sur place.

Programme

17 juillet Williwaw

24 juillet Ipanema

31 juillet Beattles’ artifact

7 août BlueBerry Smoke

Accès 5 € sur place. Gratuit pour les enfants et les étudiants. .

Hammeau du Saint-Paul Château du Taillis Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 95 46

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English : Les vendredis au Taillis

L’événement Les vendredis au Taillis Duclair a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme Rouen tourisme