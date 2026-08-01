Visites aux lumières Chateau du Taillis Hammeau de Saint-Paul Duclair

Informations pratiques

Duclair

Visites aux lumières Chateau du Taillis

Hammeau de Saint-Paul Château du Taillis Duclair Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Participez à une visite incroyable du domaine à la lueur de plus de 2 500 bougies et d’un spectaculaire feu d’artifice.

Un parcours de visite et un spectacle de danse aérienne dans les plus grands arbres du parc vous permettront de découvrir l’histoire de notre domaine.

Déambulation et danse dans le thème du célèbre carnaval de Venise.

Réservation obligatoire, places limitées. .

Hammeau de Saint-Paul Château du Taillis Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 95 46 chateaudutaillis@gmail.com

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English : Visites aux lumières Chateau du Taillis

L’événement Visites aux lumières Chateau du Taillis Duclair a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme Rouen tourisme