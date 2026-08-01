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AGENDA · Duclair

Visites aux lumières Chateau du Taillis Hammeau de Saint-Paul Duclair

samedi 15 août 2026 · Hammeau de Saint-Paul · Duclair

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Hammeau de Saint-Paul
Adresse
Château du Taillis
Ville
76480 Duclair
Département
Seine-Maritime
Tarif

Duclair

Visites aux lumières Chateau du Taillis

Hammeau de Saint-Paul Château du Taillis Duclair Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Participez à une visite incroyable du domaine à la lueur de plus de 2 500 bougies et d’un spectaculaire feu d’artifice.

Un parcours de visite et un spectacle de danse aérienne dans les plus grands arbres du parc vous permettront de découvrir l’histoire de notre domaine.

Déambulation et danse dans le thème du célèbre carnaval de Venise.

Réservation obligatoire, places limitées.   .

Hammeau de Saint-Paul Château du Taillis Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 95 46  chateaudutaillis@gmail.com

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English : Visites aux lumières Chateau du Taillis

L’événement Visites aux lumières Chateau du Taillis Duclair a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme Rouen tourisme

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