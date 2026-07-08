Informations pratiques

Lingé

Les vendredis concert

La Gabriere Lieu dit La Cadetterie Lingé Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-14

Le restaurant Le Gab propose des soirées concerts pour animer l’été.

Le restaurant Le Gab propose des soirées concerts pour animer l’été. Au menu moules-frites à volonté. Pensez à réserver. .

La Gabriere Lieu dit La Cadetterie Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 19 83

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English :

Le Gab restaurant offers evening concerts to liven up the summer.

L’événement Les vendredis concert Lingé a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Brenne