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AGENDA · Lingé

Les vendredis concert Lingé

vendredi 10 juillet 2026 · Lingé

Les vendredis concert Lingé

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
La Gabriere Lieu dit La Cadetterie
Ville
36220 Lingé
Département
Indre
Tarif

Lingé

Les vendredis concert

La Gabriere Lieu dit La Cadetterie Lingé Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-14

Le restaurant Le Gab propose des soirées concerts pour animer l’été.
Le restaurant Le Gab propose des soirées concerts pour animer l’été. Au menu moules-frites à volonté. Pensez à réserver.   .

La Gabriere Lieu dit La Cadetterie Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 19 83 

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English :

Le Gab restaurant offers evening concerts to liven up the summer.

L’événement Les vendredis concert Lingé a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Brenne

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