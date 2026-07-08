Les vendredis concert Lingé
vendredi 10 juillet 2026 · Lingé
Informations pratiques
Lingé
Les vendredis concert
La Gabriere Lieu dit La Cadetterie Lingé Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-14
Le restaurant Le Gab propose des soirées concerts pour animer l’été.
Le restaurant Le Gab propose des soirées concerts pour animer l’été. Au menu moules-frites à volonté. Pensez à réserver. .
La Gabriere Lieu dit La Cadetterie Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 19 83
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English :
Le Gab restaurant offers evening concerts to liven up the summer.
L’événement Les vendredis concert Lingé a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Brenne
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