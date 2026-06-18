Les Vendredis de la Douce Parc de la Fraternité Bavilliers vendredi 10 juillet 2026.

Bavilliers

Les Vendredis de la Douce

Parc de la Fraternité Grande Rue François Mitterrand Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-10

La Ville de Bavilliers lance un nouveau rendez-vous estival avec Les Vendredis de la Douce, organisé chaque vendredi du 10 juillet au 28 août 2026 au Parc de la Fraternité.

Tout au long de l’été, habitants et visiteurs sont invités à profiter de soirées gratuites et conviviales mêlant animations, restauration et concerts en plein air.

De 17h à 19h, des animations familiales sont proposées aux enfants, aux jeunes et à leurs parents par les équipes des Chats Perchés, des Graines de Curieux et du Club Ados. Jeux, ateliers et activités créatives rythment le début de soirée.

À partir de 19h, place au pique-nique géant. Chacun peut s’installer dans le parc pour partager un moment de convivialité en plein air. Une buvette et une petite restauration sont assurées chaque semaine par les associations locales de la commune.

Dès 20h30, les concerts prennent le relais avec une programmation variée mettant à l’honneur des artistes locaux et des styles musicaux divers pop-rock, blues, chanson française, musette, jazz, musiques brésiliennes et soirée dansante pour clôturer la saison.

Des animations spécifiques viendront enrichir la programmation du mois d’août avec notamment un escape game, une initiation au parkour et une initiation DJ.

Un photobooth sera également installé lors des soirées d’ouverture et de clôture, les 10 juillet et 28 août.

En cas de mauvais temps, les animations et concerts seront transférés au Centre Jean Moulin. .

Parc de la Fraternité Grande Rue François Mitterrand Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 57 38 88 mairie@bavilliers.fr

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English : Les Vendredis de la Douce

L’événement Les Vendredis de la Douce Bavilliers a été mis à jour le 2026-06-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)