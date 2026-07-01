Les vendredis de Lanleff Fest noz Temple de Lanleff Lanleff

Informations pratiques

Lanleff

Les vendredis de Lanleff Fest noz

Temple de Lanleff Le bourg Lanleff Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Les Vendredis de Lanleff vous proposent cette semaine un fest-noz, avec Kerloa, Bouedo/Léon et Michel/Kerbaul. Petite restauration sur place. Marché de producteurs locaux. .

Temple de Lanleff Le bourg Lanleff 22290 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les vendredis de Lanleff Fest noz Lanleff a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol