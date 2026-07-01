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AGENDA · Lanleff

Les vendredis de Lanleff Concours de palets Temple de Lanleff Lanleff

vendredi 31 juillet 2026 · Temple de Lanleff · Lanleff

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Temple de Lanleff
Adresse
Bourg
Ville
22290 Lanleff
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lanleff

Les vendredis de Lanleff Concours de palets

Temple de Lanleff Bourg Lanleff Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Les Vendredis de Lanleff organisent un concours de palets au Temple. Participation gratuite. Restauration sur place. Marché de producteurs locaux.   .

Temple de Lanleff Bourg Lanleff 22290 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Les vendredis de Lanleff Concours de palets Lanleff a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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